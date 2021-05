Neues von Cornelia Funke Weiter geht’s mit „Drachenreiter“

Hamburg - Bestsellerautorin Cornelia Funke veröffentlicht einen dritten Band der Reihe „Drachenreiter“. „Der Fluch der Aurelia“ erscheint am 8. Oktober 2021 im Dressler Verlag, wie der Verlag am Dienstag in Hamburg mitteilte. Bereits am 30. Mai wird die Schriftstellerin in einer Online-Lesung ihren deutschen Fans erste Einblicke in die Geschichte gewähren und zwei Kapitel daraus lesen. Diese weltweite Premierenlesung findet ab 19.30 Uhr im Rahmen der digitalen Leipziger Buchmesse auf dem Instagram-Kanal der Verlagsgruppe Oetinger statt.