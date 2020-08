Neues vom Marbacher Hallenbad Liegewiese von Montag an geöffnet

Die Zahl 60 erklärt Martina Klein damit, „dass wir es vorsichtig angehen wollen“. Die Erfahrungen vom Breitenauer See, der an vergangenen Wochenenden regelrecht gestürmt und dann geschlossen wurde, seien Warnung genug. „Wir werden das jetzt mal ausprobieren und hoffen, dass kein solch Riesen-Ansturm kommt“, so Klein. Kommen mehr als 60 Personen, so müssten diejenigen dann eben draußen warten, bis andere das Gelände wieder verlassen. „Die Sicherheit steht im Vordergrund.“