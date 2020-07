Neues Video Carolin Kebekus knöpft sich erneut die Kirche vor

Unfälle im Bottwartal

Zwei Radfahrer schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind am Donnerstag schwer gestürzt und mussten deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden. In Oberstenfeld kam ein 86-Jähriger zu Fall, in Großbottwar traf es eine 36-Jährige. In beiden Fällen hat die Polizei keinen Hinweis darauf, dass eine weitere Partei an dem Unglück beteiligt war.