Neues Update WhatsApp ändert Vorschau von Bildern

Durch das neueste Update werden in Zukunft auch hochkantige Fotos und Videos in der Vorschau vollständig angezeigt. So lässt sich das Bild ganz erkennen, ohne dass man es erst öffnen muss. Diese Änderung wird auch auf frühere Chatverläufe angewendet. Eine weitere neue Funktion betrifft Nachrichten in Gruppenchats: Die Mitglieder können nun festlegen, ob sich die Nachrichten in der Gruppe nach einer Woche selbst löschen sollen. Nach diesem Zeitraum verschwinden sie dann aus dem Chat. Außerdem haben die Administratoren der Gruppe künftig die Möglichkeit zu bestimmen, dass nur sie die sogenannte „Gruppeninfo“ verändern können.