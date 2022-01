Neues Trainerteam SG Sonnenhof holt Boysen und Mölders

Großaspach - Nicht nur wegen seiner 76 Tore in 194 Spielen für den TSV 1860 München erlangte Sascha Mölders in den vergangenen Jahren in Fußballerkreisen Kultstatus. Der 36-jährige Stürmer wurde vergangene Drittliga-Saison trotz seines gehobenen Fußballeralters mit 22 Treffern Torschützenkönig, traf unter anderem per Fallrückzieher, und war Kapitän seines Teams. Auch manch flotter Spruch kam dem gebürtigen Essener über die Lippen. Etwa nach dem Derby gegen Bayern München II, als er sich im Interview mit MagentaSport über das Verhalten seines Gegenspielers echauffierte: „Im Spiel ist er einfach vor eine Wand gelaufen, schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu heulen – das habe ich in meinen Leben noch nicht gesehen. Mein kleiner Sohn ist elf Jahre alt. Wenn ich den schubse, bleibt er stehen.“