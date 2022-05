Neues Theaterprojekt der Kimko-Klasse Spielen wir alle nur eine Rolle?

Sieben Kleingruppen sind entstanden, die sich in den vergangenen Wochen nicht nur mit den verschiedenen Formen von Identität beschäftigt haben, sondern jeweils auch ein Theaterstück dazu kreierten. In dem Stück „Mein Kern“ wird beispielsweise die kulturelle Identität hinterfragt. „I’m thinking of ending thoughts” benennt das Chaos im Kopf, als wären „unterschiedliche Persönlichkeiten und Emotionen in einem Raum eingesperrt“. Valerie und Valentin spüren mit „Der Rocker in mir!“ sensibel einer fehlerhaften Kommunikation von Tochter und Vater nach. Die sieben Stücke zeigen auf, wie reif und analytisch die Schüler sich dem Themenkomplex genähert haben. Ein ausgeklügeltes Konzept hilft dabei, dass jeder Zuschauer jedes der maximal 15 Minuten dauernden Stücke erleben kann.

Die Theateraufführung findet am Sonntag, 22. Mai, um 18.30 Uhr im FSG in Marbach statt. Einlass ist um 18 Uhr. Anmeldung unter E-Mail kimkoauffuerung22@outlook.de mit Name und Anzahl der Personen.