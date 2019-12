Neues Talent beim TC Oberstenfeld Von Möglingen über Spanien in die große Tenniswelt

Ansonsten müssen sich die Oberstenfelder Zuschauer also bis zum Sommer gedulden, ehe sie sich vom Talent des dann 16-Jährigen überzeugen können. Bis dahin wird Liam Gavrielides weiter in Spanien an seiner Entwicklung arbeiten. Rund vier Stunden Training stehen täglich auf dem Plan. Neben Schule und Turnieren bleibt da nicht mehr viel Zeit. „In der Sonne liege ich höchstens am Wochenende mal“, erklärt Liam, der sich in den vergangenen 15 Monaten schon ziemlich stark an das spanische Klima gewöhnt hat. So empfindet er die für deutsche Verhältnisse milden Temperaturen in der Vorweihnachtszeit als „verdammt kalt“. Doch bald ist er wieder im Süden – was zum Großteil übrigens Marios Gavrielides finanziert. „Wir bekommen etwas Unterstützung vom DTB. Aber den Löwenanteil bezahlt mein Vater“, erklärt Liam. Als Investment kann man dies nur bedingt bezeichnen – und wenn, dann eines mit hohem Risiko. Denn im Jugendbereich gibt es noch keine Preisgelder. Und wer auf der Profitour mehr Geld einspielen will als er Ausgaben hat, der muss schon mindestens unter den besten 200 der Welt stehen. Die Konkurrenz ist jedoch weitaus größer. Aus der großen Masse ambitionierter Jugendlicher schaffen es Jahr für Jahr nur ein paar wenige auf die Tour. Liam Gavrielides ist einer von denen, die den Sprung in die große Tenniswelt packen könnten – der TC Oberstenfeld wäre auf dem Weg dorthin eine Station.