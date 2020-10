Neues System in Erdmannhausen Gemeinde testet Virenfilter

Erdmannhausen - Seit Corona finden die Sitzungen des Erdmannhäuser Gemeinderats nicht mehr im Ratssaal des Rathauses, sondern in der großen Halle auf der Schray statt – wegen dem Abstand und der Durchlüftung. Seine nun immerhin vierte Gemeinderatssitzung hat der neue Bürgermeister Marcus Kohler aber nun am Donnerstag im kleinen Saal der Halle eröffnet. Möglich war dies durch ein neuartiges Filtergerät der Firma Mann + Hummel, das in der hinteren Ecke des Raumes aufgebaut war.