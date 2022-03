Neues Stück der Theater-AG am FSG Was wollen Träume uns sagen?

Nun schweben sie jedoch herab in eine Szenerie, in der sich Lisa im Schlafanzug befindet. Was dabei erst verspielt und niedlich wirkt, wird zusehends immer gruseliger. Die Kuscheltiere mutieren zu Beschwerdeführern und prägen die Stimmung mit ihren Vorwürfen und Verletzungen. „Du hast uns verraten, missbraucht und verstauben lassen“, skandieren die einstigen vertrauten Begleiter des Mädchens und wirken dabei fast bedrohlich. Für die 15-jährige Leticia eine Rolle, „die ich mag“, wie sie im Gespräch sagt und dabei deutlich macht, wie wichtig auch ihr die Bedeutung von Träumen sei.

„Jeder von uns ist ein wichtige Teil vom Ganzen“

Diese Quintessenz will das Stück übrigens ebenso herausarbeiten wie die Erkenntnis, dass „jeder von uns ein wichtiger Teil vom Ganzen ist, aber eben nicht wichtiger wie der jeweils andere“. Eine Lehre, die im Stück speziell für die „sich gerne mal überheblich und egozentrisch zeigende“ Arbeiterin, die Leticia auch spielt, gedacht ist. „Im Traum bekommt sie es so heimgezahlt, dass es sie richtig verspult“, fasst die Schülerin ihre zweite Rolle zusammen.

Die Aufführungen von „Die Traumfabrik“ finden am Sonntag, 3., und Montag,4. April, sowie am Mittwoch, 6. April, je um 19.30 Uhr in der Aula des FSG statt. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Das Schülerticket kostet je 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Kartenreservierung unter E-Mail theateramfsg@hotmail.de. Am Abend gilt die 2G-plus-Regelung mit Maskenpflicht.