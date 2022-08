Neues Restaurant in Marbach Spanische Geselligkeit mit Tapas und Pinchos

Auf der Speisekarte stehen viele kleine Köstlichkeiten

Für ihn ist es wichtig, dass sich die Menschen in seinen Räumen wohl fühlen. Dass sie die spanische Geselligkeit, die er selbst so liebt, erleben. „Essen ist ein Ritual“, sagt er. Mit traditionell gekochten spanischen Rezepturen sowie regionalen und lokalen Produkten will er begeistern. Auf der Speisekarte stehen Tapas und Pinchos – kleine kulinarische Köstlichkeiten wie Tortillas, Empanadas, Croquetas, Wurst- und Käseplatten. Wurst und Käse bezieht er im Übrigen aus seiner Heimatstadt Leon in Spanien. Des Weiteren gibt es Suppen und Salate. Erlesene Weine aus Spanien, aber auch der Marbacher Region sowie spanisches Bier runden das Angebot ab. Das kommt bislang sehr gut an. An vielen Abenden in den vergangenen Wochen ist das Restaurant voll ausgebucht gewesen. Und das, obwohl Martin Alvarez Garcia bislang noch gar nicht die Werbetrommel gerührt hatte. „Darüber freue ich mich sehr.“