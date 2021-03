Neues Projekt von Gauthier Dance Ein sterbender Schwan wird zum Hoffnungszeichen

Ein Schwan als Hoffnungszeichen

Der Mensch und sein Wachstumswahn als Störfaktor – auch die Coronakrise kann davon erzählen. Die Bühnenkünstler hat sie mit voller Wucht getroffen, und Eric Gauthier freut sich, mit dem „Dying Swan Project“ einigen für eine begrenzte Zeit Hoffnung zu geben. Ganz zufällig seien die Vierer-Konstellationen zusammengekommen, erzählt der kreative Kopf von Gauthier Dance. „Mauro Bigonzetti wollte unbedingt mit Garazi Perez Oloriz zusammenarbeiten, Constanza Macras wünschte sich eine weibliche Tänzerin, Bridget Breiner brachte ihren Bruder mit, einen Saxofonisten. Aber ansonsten waren alle offen für jeden“, so Eric Gauthier. Große Namen wie Edward Clug sorgen für internationale Aufmerksamkeit, wenn das Projekt am 16. April auf dem Youtube-Kanal des Theaterhauses seine Online-Premiere feiert. Und auch für eine mögliche Bühnenpremiere hat Eric Gauthier schon viele Ideen. „Ich fände es toll, wenn unsere Tänzerin Bruna Andrade den sterbenden Schwan in Michel Fokines ikonischer Originalchoreografie zeigen könnte und so der Weg zu den modernen Versionen klarer wird“, plant Gauthier nach vorn. Schule mache seine Idee bei anderen Ballettchefs auch schon. „Mark McClain aus Coburg und Ivan Liska, der das Junior Ballett in München leitet, haben bei mir angefragt, ob sie das Konzept für ähnliche Projekte übernehmen dürfen.“

Info:

Internet: 64 Künstler und Künstlerinnen aus den Sparten Tanz, Choreografie, Musik und Film bringt „The Dying Swans Project“ für 16 Soli zusammen. Neben internationalen Festivals und der Daimler-Initiative „be a mover“ hat Eric Gauthier weitere Akteure ins Boot geholt. Neben den koproduzierenden Veranstaltern gibt es eine Partnerschaft mit 3sat. Der TV-Sender nimmt alle 16 Soli in seine Mediathek auf, acht davon werden ausgestrahlt. Am 16. April findet um 10 Uhr zeitgleich der Online-Launch auf den Social-Media-Kanälen des Theaterhauses und in der 3sat-Mediathek statt.

Bühne: Unter dem Titel „The Dying Swans Live Experience“ soll das Projekt am 22. Mai bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen Bühnenpremiere feiern. Der Vorverkauf für die insgesamt vier Vorstellungen am 22. und 23. Mai 2021 startet Mitte April direkt bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Im Herbst wird die Aufführung dann auch im Theaterhaus zu sehen sein und international auf Tour gehen.