Neues Projekt der Stadt Steinheim Mit grüner Kraft ganze Viertel beheizen

70 Prozent der Kosten sind förderfähig

Wann das erste Haus diese klimafreundliche Energie anzapfen kann, lasse sich nicht exakt prognostizieren, sagt der Bürgermeister. Ihm schwebt aber eine mittelfristige Umsetzung vor. In einem ersten Schritt müsste jedoch der Gemeinderat von all dem überzeugt werden. Von dem Gremium würde sich die Verwaltung in der Sitzung am Dienstag, 19. Mai, gerne das grundsätzliche Okay holen. Außerdem wird der Runde vorgeschlagen, einen Förderantrag für das Projekt einzureichen. Die Grundlagen dafür soll die Energieagentur ausarbeiten, die auch schon für ein erstes Positionspapier zu dem Thema mit dem Namen „Solnet Steinheim“ verantwortlich zeichnet. Würde man die vertiefende Bewerbung im Sommer einreichen, sei in der zweiten Jahreshälfte mit einem Bescheid zu rechnen, sagt der Bürgermeister. „Das ist eine hochattraktive Förderkulisse“, betont er. Das bestätigt Anselm Laube, Geschäftsführer der LEA. 70 Prozent der Kosten seien förderfähig. Rund fünf Millionen Euro könnten damit nach Steinheim fließen. „Aber jetzt geht es nur um die Grundsatzentscheidung und den Beschluss, einen Förderantrag einzureichen. Das ist kein Baubeschluss“, betont Thomas Winterhalter.



Ein Projekt mit völlig neuem Ansatz

Solnet Steinheim heißt das Projekt, mit dem sich – so der Gemeinderat zustimmt – die Stadt auf Fördermittel vom Bund bewirbt. Etwa sieben Millionen Euro würde die Umsetzung kosten. Im Gegenzug winken Zuschüsse von rund fünf Millionen Euro. „Dafür muss man aber auch mit einem innovativen Projekt an den Start gehen, das es so noch nicht gibt“, erklärt Anselm Laube, Geschäftsführer der Ludwigsburger Energieagentur (LEA), die das Vorhaben betreut. „Es würde zum Beispiel nicht reichen, mit einem Kollektorenpark ins Rennen zu gehen. Damit hat Ludwigsburg schon erfolgreich am Vorgängerwettbewerb teilgenommen“, sagt der LEA-Chef.