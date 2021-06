Neues Museum in Marbach Genkinger-Haus bereichert Kulturlandschaft

Vielleicht ist es für das Kunsthaus ja sogar ein gutes Omen, dass die Eröffnung damit auf den 17. Juni fällt. Denn dabei handelt es sich ausgerechnet um den Geburtstag des Malers, sagte Manfred Knappe, der Vorsitzende des Freundeskreises Fritz Genkinger. Ein Verein, der die Pläne zur Ausgestaltung des Museums noch zu Lebzeiten und in Abstimmung mit dem Künstler vorantrieb. Knappe gelang es, ein in die Jahre gekommenes Anwesen unweit des Tobias-Mayer-Museums zu sichern, das anschließend im großen Stil und von Grund auf zu einem kleinen Kunsttempel umgestaltet wurde. In dem Gebäude ist im Erdgeschoss eine Dauerausstellung eingerichtet worden, in der unter anderem Skulpturen, aber auch die berühmten Plakate zu bestaunen sind, die Genkinger zur Fußball-WM 1974 in Deutschland entworfen hat. Manfred Knappe hob jedoch auch die ganz speziellen Flöten hervor, die der Künstler modelliert hat. Gefertigt wurden die Instrumente aus Gewehrläufen, womit Genkinger aus Mordinstrumenten etwas Friedvolles, die Menschen Verbindendes geschaffen habe.