Neues Logo in Steinheim Klimaschutz bekommt ein Gesicht

Ein zweites großes Thema, mit dem sich Rebecca Roller beschäftigt, ist der European Energy Award, ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, das auf europäischer Ebene entwickelt wurde. Ziel ist, die Qualität der Energieerzeugung und -nutzung in einer Kommune zu bewerten, regelmäßig zu überprüfen und Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz zu erschließen. 500 Punkte sind maximal über sechs Handlungsfelder erreichbar. Wer mindestens 50 Prozent der Punkte nach einem entsprechenden Audit erreicht, erhält den Award. Wer 75 Prozent oder mehr schafft bekommt ihn in Gold. „Es ist ein Instrument, mit dem man sich vor Augen führt, was man erreicht hat.“

Das Land Baden-Württemberg fördert die Teilnahme am European Energy Award. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gewährt den Teilnehmern einen Zuschuss von 10 000 Euro. Zudem können die Kommunen im Rahmen des Programms Klimaschutz-Plus einen höheren Fördersatz für investive Maßnahmen in Anspruch nehmen. „Das Thema Klimaschutz ist wichtig für die Kommunen“, ist Rebecca Roller überzeugt. „Und es ist ein Thema, an dem man immer dran bleiben sollte.“