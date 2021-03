Neues Leben für das Bahnhöfle in Steinheim Imbiss möchte eröffnen

Es ist laut dem Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter schon ein paar Jährchen her, dass der Kiosk im Bahnhöfle seine Pforte geschlossen hat – und damit ein Frequenzbringer für die Innenstadt weggebrochen ist. Umso glücklicher zeigte sich der Rathauschef, dass die Räumlichkeiten, die sich in kommunaler Hand befinden, nun nach so langer Zeit wieder mit Leben gefüllt werden. Ein Imbiss soll in dem Gebäude angesiedelt werden. Dazu lag dem Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstagabend ein Antrag auf Nutzungsänderung zur Kenntnis vor – der in der Runde auf viel Wohlwollen stieß. „Es ist wichtig und eine gute Sache, dass dieses markante Eck eine Wiederbelebung erfährt“, sagte Hanns Daunquart von der CDU. Einer Aussage, der Roland Heck von den Freien Wähler beipflichtete.