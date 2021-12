Coronavirus in Deutschland Neues Infektionsschutzgesetz abgesegnet – Der Inhalt im Überblick

Berlin - Bund und Länder ziehen in der Corona-Pandemie wieder stärker an einem Strang: Die Länderregierungschefs einigten sich am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine einheitliche Anwendung der 2G-Regeln und bekannten sich zu 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Letztere Maßnahmen stehen im neuen Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag ebenfalls am Donnerstag beschlossen hat. Am Freitag hat der Bundesrat das Gesetzt schließlich abgesegnet. Was bedeutet das nun?