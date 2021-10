Neues Heft: „Asterix und der Greif“ Asterix im Wilden Osten

Lateinische Sprichwörter treffen auf Houellebecq und Verschwörungstheorien

Auch in der neuen Geschichte ist alles da: Klamauk und Running Gags („Ein Wolf!“ – „Kann man Wölfe essen?“), lateinische Sprichwörter und Gegenwartsbezüge: Für das Betreten des Römerlagers ist nicht mehr eine Losung, sondern ein „Passwort“ erforderlich. Der Plot ist gut und zielführend. Diesmal machen sich Caesars Legionäre und das Gallier-Komitee unabhängig voneinander auf nach Osten, in die „eisige, endlose Steppe, gehüllt in dicken Nebel“, wie es zum ersten völlig weißen Bild der Asterix-Ära heißt. Beide Parteien suchen dasselbe – nein, nicht den heiligen Gral, sondern den furchtbaren Greif. „Halb Adler, halb Löwe, mit Pferdeohren – eine echte Legende“, schildert ihn ein Römerkenner. „Genau wie ich“, findet Caesar und entsendet den Geografen Globulus, der bis auf die schüttere Haarpracht dem französischen Starautor Michel Houellebecq gleicht.