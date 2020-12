Neues Hallenbad im Blick Lotto-Sechser beflügelt Hallenbad-Pläne

Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik weist allerdings darauf hin, dass es sich bei dem Fahrplan nur um eine Richtschnur und Orientierungshilfe handelt. Letztlich hänge die Umsetzung einzelner Projekte auch davon ab, wann und in welchem Umfang Fördermittel dafür abgerufen werden können. Insofern dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass in absehbarer Zeit Bewegung in das Projekt neues Hallenbad kommt. Denn der Kommune winken besonders viele Zuschüsse, weil sie gemeinsam mit Benningen eine kleine Gartenschau ausrichten darf. Damit lässt sich die Verlagerung des Hermann-Zanker-Bads unterm Strich finanziell leichter schultern. Denn auf dem derzeitigen Standort waren so oder so Erweiterungsflächen für das Literaturarchiv vorgesehen, für deren Realisierung es nun durch das Grünevent sogar eine Förderung gibt. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Bürgermeister Jan Trost. „Das Projekt wird realisierbarer“, lautet dann auch das Fazit von Franziska Wunschik. Wobei man darüber hinaus noch prüfen müsse, ob es einen speziellen Zuschusstopf zum Bau von Hallenbädern gibt.