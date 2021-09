Neues Gewerbegebiet Fürs Bremental gibt es schon Warteliste

Komplett auf Erdmannhäuser Gemarkung

Diese Zielvorgabe bestätigt Marcus Kohler, sein Amtskollege in Erdmannhausen – auf dessen Gemarkung sich das komplette Gebiet mit dem Namen Bremental befindet. Genau diese geografische Ausgangslage macht es auch so kompliziert: Bedeutet das nun zwangsläufig, dass der Bauhof der Brezelgemeinde auf den Straßen des Areals Winterdienst schieben muss? Immerhin handelt es sich um ein interkommunal betriebenes Gelände, womit auch eine andere Lösung denkbar wäre. Und welche Feuerwehr rückt im Fall der Fälle aus? Fragen, zu denen man noch ein Einvernehmen erzielen müsse, berichtet Marcus Kohler. Am vielleicht kniffligsten sei aber die Entscheidung, wie man es mit den Abwassergebühren halten soll, erklärt der Rathauschef. Bebaut würden zwar Grundstücke, die zu Erdmannhausen gehören. Die Entwässerung solle aber über die Marbacher Seite erfolgen. Solche Dinge müssten so geregelt werden, dass sie einer juristischen Überprüfung standhalten, betont Jan Trost.