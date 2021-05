Neues Musik-Duo will durchstarten Schlager trifft auf Pop und Rock

Beilstein - Eigentlich seltsam, dass wir uns nicht schon viel früher begegnet sind“, wundert sich die Sängerin Carmen Lehmann über das Schicksal. Sie und ihr Duopartner Steffen Sturm haben sich erst im Oktober 2020 kennengelernt. Und das obwohl die beiden hauptberuflichen Musiker und Songwriter schon rund zwei Jahrzehnte lang nahezu in derselben Branche unterwegs sind: Carmen Lehmann vorwiegend im Crailsheimer Raum. Der in Marbach geborene Steffen Sturm, der in Beilstein aufgewachsen ist, arbeitet vorwiegend im Großraum Heilbronn.