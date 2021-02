Neues Buch von Kirsten Boie „Dunkelnacht“ erzählt vom Ende des Zweiten Weltkriegs

Kann man unbeteiligt bleiben?

Das erzählt Kirsten Boie wie gesagt spannend, aber auch mit einem feinen Gespür für die psychische Belastung ihrer jungen Helden und ihr aufgewühltes Innenleben. Wie erschöpft sind die Menschen nach sechs Jahren Krieg? Ist die Angst vor dem Feind so groß, dass sie in einer Massenhysterie münden kann? Wie sehr hatten die Nazis jeden zum Befehlsempfänger gemacht, so dass Menschenverstand und eigenverantwortliches Handeln nicht mehr funktionierten? Kirsten Boie stellt wichtige Fragen und sucht mit ihren jugendlichen Helden nach Antworten. Im Ort Penzberg selbst hat die Autorin das Gedenken an die Mordnacht als „sehr zurückhaltend“ erlebt; auch nach 75 Jahren scheinen die Wunden nicht verheilt. Boies Botschaft ist klar: „Penzberg zeigt: Eine unmenschliche Politik betrifft am Ende selbst diejenigen, die glaubten, unbeteiligt bleiben zu können.“

Kirsten Boie: Dunkelnacht. Oetinger-Verlag. 112 Seiten, 13 Euro. Ab 14 Jahren