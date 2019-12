Neues Buch von Bauer Bauer Mit Gedichten durch das Jahr

„Durchs Jahr mit Bauer Bauer“ enthält laut dem Autor ganz unterschiedliche Gedichte, die sich in den letzten drei bis vier Jahren so angesammelt haben. „Meine Tochter hat mir bei der Auswahl geholfen. Ich war selbst davon überrascht, was in der Zeit so alles zusammengekommen ist“, sagt Bauer. So gibt es zwölf Monatsgedichte mit einem jeweils dazu passenden Foto. Bauer hat aber auch Gedichte zu besonderen Anlässen, wie der Faschingszeit oder einer Goldenen Hochzeit, beigefügt. „Ich schreibe ja nicht nur meine Wochensprüche, sondern dichte auch für Leute aus meinem Bekanntenkreis oder für Vereine“, erklärt Bauer. Er habe sogar einmal drei Verse auf die Melodie von „Ihr Kinderlein kommet“ verfasst, um so den Kindern den christlichen Glauben näher zu bringen.