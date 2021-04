Neues Buch: Vom Bottwartal nach Marbach Mit Touristenaugen in der Heimat unterwegs

Ganz anders das neue Buch des Autorengespanns Hanns-Otto Oechsle und Qingwei Chen. Denn „Vom Bottwartal nach Marbach“, so der Titel, darf man auch in Corona-Zeiten noch reisen. Und wer glaubt, die Gegend in- und auswendig zu kennen, der wird schon beim ersten Durchblättern eines Besseren belehrt. Zum einen liegt das an den Fotos von Qingwei Chen, der wie Oechsle zwar nicht im Bottwartal geboren wurde, aber schon längst dort heimisch geworden ist. Die Motive sind größtenteils vertraut, aber aus außergewöhnlichen Blickwinkeln und im perfekten Moment im Hinblick auf Licht und Wetter in Szene gesetzt. Mehr als 60 000 brillante Fotos sind so entstanden, von denen natürlich nur eine kleine Auswahl den Weg ins Buch gefunden hat – teils in Farbe, teils in Schwarz-Weiß. Wobei Letzteres in der heutigen Zeit ebenfalls einen ungewohnten und mitunter künstlerisch anmutenden Anblick bietet. Apropos künstlerisch: Hanns-Otto Oechs­le hat einige seiner Gemälde zum Werk beigesteuert.