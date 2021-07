Buch und Festival von Catarina Mora Mit Flamenco in den Sommer

Stuttgart - Die Tänzerin und Choreografin Catarina Mora hat die Corona-Zwangspause genutzt, um Bilanz zu ziehen – in Buchform: Eben ist im Henschel-Verlag der Bildband „Herzklopfen“ erschienen. In ihm rückt Catarina Mora das Stuttgarter Flamencofestival in den Fokus, das sie seit zehn Jahren organisiert. „Hommage an einen leidenschaftlichen Tanz“ lautet der Untertitel des Buchs, das nicht nur Lust auf die am 1. August startende elfte Auflage des Festivals macht.