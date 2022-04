Neues Baugebiet Vom Wunsch, in Affalterbach zu bleiben

Ungewöhnlich war dagegen die mit einem Wunsch verbundene Frage, die ein Bürger in der jüngsten Gemeinderatssitzung und schon zuvor per E-Mail an die Verwaltung herangetragen hat: „Wäre es angesichts der massiven Verteuerung von Baugrundstücken für die Gemeinde eine Option, einen gewissen Prozentsatz zu einem reduzierten Bodenrichtwert zu verkaufen? Das würde Affalterbachern die Möglichkeit geben, in unserem schönen Ort zu bleiben.“ Denn, so führte der junge Mann weiter aus: „Auf dem freien Markt sehen viele keine Chance, und die Gemeinde könnte die Träume vom Eigenheim unterstützen.“