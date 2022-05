Neues Baugebiet in Affalterbach Das Rennen um die Bauplätze kann beginnen

Kein Rabatt für Ortsansässige

Diesem Traum wurde jedoch eine Absage erteilt. Denn die EU-Gesetzgebung schreibt vor, dass der Einheimischenstatus kein maßgebliches Kriterium für die Bauplatzvergabe sein darf. Deshalb wird in allen Gemeinden regelmäßig ein komplexes Punktesystem erarbeitet, bei dem neben dem Wohnsitz oder dem Arbeitsplatz im Ort beispielsweise auch soziales Engagement und Verpflichtungen eine Rolle spielen. Und das hätte dazu führen können, dass ein Auswärtiger, der auf eine höhere Punktezahl kommt als ein Einheimischer, von den verbilligten Bauplätzen profitiert hätte. Zudem hätte man eine Obergrenze für Vermögen und Einkommen festlegen müssen. Beim Einkommen war das durchschnittliche Jahreseinkommen in Affalterbach – etwa 49 000 Euro für Einzelpersonen, knapp 100 000 Euro für Paare plus 7000 je Kind – in der Diskussion, beim Vermögen knapp 190 000 Euro.