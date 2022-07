Neues Auswärtsdress des VfB Stuttgart Wie einst Balakov – VfB präsentiert Kulttrikot

25 Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart in Streifen auswärts auf Torejagd ging, jetzt gibt es eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Das neue Auswärtstrikot für die neue Runde ist da – und ist an die alten Zeiten angelehnt. Genauer an die Spielzeiten 1997/98 und 1998/99, in denen einst Krassimir Balakov, Fredi Bobic, Frank Verlaat und Kollegen im rot-schwarzen Auswärtsdesign aufliefen.