Neues aus Hollywood Serie über First Ladys: Michelle Pfeiffer als Betty Ford

Regie in der Serie führt die Dänin Susanne Bier, die 2011 mit dem Familiendrama "In einer besseren Welt" den Auslands-Oscar holte. Die 60-Jährige ("Bird Box", "The Night Manager") drehte zuletzt die HBO-Miniserie "The Undoing" mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen.