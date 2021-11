Neues aus Hollywood Leonardo DiCaprio will Sektenanführer spielen

DiCaprio drehte zuletzt unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller "Killers of the Flower Moon" um eine wahre Mordserie an Ureinwohnern 1919 im US-Staat Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Zum Jahresende ist DiCaprio in der Netflix-Komödie "Don't look up" an der Seite von Jennifer Lawrence zu sehen.