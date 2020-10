Neues aus Hollywood Jolie und Waltz mögliches Leinwandpaar in Romanverfilmung

In der Bestsellervorlage von Lisa Genova ("Still Alice") geht es um Ex-Eheleute, die durch einen Krankheitsfall wieder zusammenkommen. Michael Sucsy ("Für immer Liebe", "Letztendlich sind wir dem Universum egal") ist als Regisseur an Bord, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtete. Sie seien von dem "außergewöhnlichen Filmteam" begeistert, teilte Produzent Adam Fogelson von dem Studio STXfilms Motion Picture Group mit.