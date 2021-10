Neues aus Hollywood "Indiana Jones 5" nun erst für 2023 geplant

Disney gab eine ganze Reihe von Kinostart-Aufschüben bekannt. Der Marvel-Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wird von März 2022 auf Mai verschoben, "Thor: Love and Thunder" von Mai 2022 auf Juli. Die im Dreh befindliche "Black Panther"-Fortsetzung "Wakanda Forever" soll nun erst im November 2022 anlaufen. Nach Informationen der Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" hängen die späteren Starttermine unter anderem mit Verzögerungen bei der Produktion zusammen.