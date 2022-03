Neues aus der Szene Nürnberg wird Surfer-Paradies

"Copacabana am Wöhrder See"

"Mir war das immer ein Dorn im Auge, dass es nur in München so eine tolle Welle gibt", sagte Söder - gebürtiger Nürnberger - zur Eröffnung. "Denn der Franke kann ja genauso gut surfen." Man habe jetzt eine "Copacabana am Wöhrder See", sagte er mit Blick auf das Naherholungsgebiet in der ehemaligen Vorstadt Wöhrd.