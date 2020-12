Neues aus dem Popkultur-Panoptikum Yungblud, die Galionsfigur der selbstbestimmten Generation Z

Dafür ging er durch die Hölle

Sein zweites Album trägt den passenden Namen „Weird!“, also: anders. Es ist „eine Bestandsaufnahme der letzten zwei Jahre, eine Chronik. Auf diesem Album verschaffe ich all denen Gehör, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Ich erzähle ihre Geschichte, nicht mehr nur meine. Jede Farbe, jede Form, jede Größe, jede Sexualität, jedes verdammte Meinungsfragment, das es da draußen gibt. Durch meine Fans konnte ich mich finden. Und durch mich konnten sie sich finden. Ich bin nicht Yungblud“, betont er. „Yungblud sind alle anderen. Wir sind eine Gemeinschaft.“ Einer solchen Gemeinschaft, fügt er leise an, wollte er immer schon angehören. Doch es gab nie Platz für einen wie ihn.

Jetzt gibt es ihn. Um jeden Preis ins Rampenlicht will er nicht. „Wahrscheinlich habe ich schon mehr als einen Megahit verworfen, weil er mir nichts bedeutete“, sagt er und zuckt lässig mit den Schultern. „Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, um Songs zu schreiben, die den Menschen helfen. Ich will allen anderen zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihren Ängsten und Zweifeln. Dafür ging ich durch die Hölle, durch Drogen, Depressionen, Anfeindungen, Einsamkeit, Angst, Schmerz und gebrochene Herzen. Ich habe mich um den Verstand geschrieben, habe alle meine dreckige Wäsche draußen aufgehängt.“ Er blickt fast trotzig in die Kamera. „Das bin ich, schaut mich an. Ich habe nichts mehr zu verlieren.“

Der Star, der aus der Seifenoper kam

Rock-’n’-Roll-Familie Dominic Richard Harrison hat die Musik in die Wiege gelegt bekommen: In den Siebzigern spielte sein Großvater Rick Harrison Schlagzeug bei der Glam-Rock-Legende T. Rex. Neben den Drums beherrscht der Enkel auch Gitarre, Piano und Tamburin.

Soap Opera Bevor es mit seiner Musik richtig durch die Decke ging, kennt man Harrison in Großbritannien vor allem aus zwei populären TV-Serien: der endlosen Soap Opera „Emmerdale“ (eine Art britische „Lindenstraße“) und der Mystery-Musical-Serie „The Lodge“.

Aktivismus Im Mai und Juni 2020 nahm Dominic Richard Harrison nach dem Mord an George Floyd vier Tage lang an den „Black Lives Matter“-Protesten in Kalifornien teil. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin, der Sängerin Halsey, versorgte er verletzte Demonstranten.

Album „Weird!“ (Universal) erscheint am Freitag, 4. Dezember.