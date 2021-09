Neues Apple-Betriebssystem iOS 15: Release-Termin und neue Funktionen

FaceTime

Besonders FaceTime-Liebhaber werden sich über die Neuerungen freuen, denn in der App wird sich einiges tun. So wird sie mit dem neuen Update nicht mehr exklusiv für Apple-User sein. Über den Browser können demnach auch Windows- oder Android-Nutzer am Telefonat teilnehmen. Zudem soll der Porträtmodus auch in FaceTime nutzbar sein und die Soundqualität soll durch ein 3D-Audio verbessert werden. Durch SharePlay sollen Nutzer außerdem die Möglichkeit bekommen, in FaceTime gemeinsam Musik zu hören oder Filme zu schauen. Dieses Feature soll allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.