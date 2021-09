Neues Album der Poplegenden Abba kehrt endlich zurück

Bloß kein fauler Zauber

Dass Abba Avatar-Pläne hat, war schon eine Weile bekannt, auch der Name Abba-tare für die Doppelgänger kursierte schon eine Weile. Aber manche zweifelten, ob die Schweden nach anfänglicher Begeisterung für die Idee mit dem technisch Machbaren zufrieden sein würden. Abbas an der Oberfläche fröhliche, darunter aber oft melancholische Musik sei pure Magie, sagen die Fans. Die Band muss Sorge tragen, die nicht in faulen Zauber zu verwandeln.

Die gute Nachricht: Ulvaeus und Andersson, die in London ein Live-Interview geben, klingen entspannt, bedacht, humorvoll. Sie scheinen ihr Album gemacht zu haben, weil sie Lust dazu hatten. So viel Erfahrung und Leben seien in ihre neuen Lieder geflossen, sagen sie, und die zwei Songs, die sie präsentieren, klingen, als rolle da ein Hitalbum an. Ob die Abba-tar-Show eine Geisterbahn wird, muss man also einfach mal abwarten.