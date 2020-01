Neues Album der Pet Shop Boys „Hotspot“ ist ein Liebesbrief an Berlin

Ruppige Berliner? Kein Problem!

An Berlin mag er auch, dass das Tempo dort geringer sei als in London – und er ist begeistert vom vielen Grün. „Ich finde es toll, einen Wald mitten in der Stadt zu haben. In 20 Taxi-Minuten sind wir von unserem Apartment aus an einem See. Und wir lieben auch die Musikszene, die vielen kleinen Clubs an der Warschauer Straße, die Galerien, das Herumflanieren.“