Clueso über sein „ALBUM“ So kennt sich Clueso selbst nicht

Ihre vorherige Platte „Handgepäck I“ war eine leise Angelegenheit. Jetzt reihen Sie einen flotten Hit an den nächsten. Warum dieser Umschwung?

Durch die Pandemie haben wir alle eine extreme Sehnsucht nach Energie, nach dem Unterwegssein, nach Leben überhaupt. Auch mir ging es so. Ich wollte, dass es groovt. So wie jetzt habe ich Clueso selbst noch nie gehört. Das ist das eindeutig sommerlichste Album, das ich je gemacht habe.

Haben Sie Ihre persönliche Energiesehnsucht denn schon wieder befriedigen können?

Ich wage mich langsam aus der Deckung. Im Sommer haben wir einige Konzerte gespielt, die total geil waren. Die Leute sind alle noch so ein bisschen eigenartig drauf, vielleicht ein wenig befangener als sonst. So richtig traut man sich noch nicht wieder, andere in den Arm zu nehmen und alles, aber das wird schon wieder werden.

Clueso: Album und Tour

Album

„ALBUM“ (Epic/Sony) erscheint am 1. Oktober,

Tour

Am 8. Februar 2022 tritt Clueso in Stuttgart in der Porsche-Arena auf.