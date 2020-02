Neuerungen an der Quellen-Grundschule in Rielingshausen Stadt kommt Eltern weiter entgegen

Man habe im Zusammenspiel mit der Schule geprüft, was möglich ist, und sei dabei auf verschiedene Punkte gestoßen, hatte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik vor der Abstimmung erläutert. Zum einen solle die Kernzeitbetreuung an allen Wochentagen auf 14 Uhr verlängert werden. Momentan werden die Kids bei Bedarf bis 13.30 Uhr beaufsichtigt. Zum anderen schlage man vor, das Ganztagsangebot von derzeit drei auf künftig vier Tage auszudehnen, sagte Wunschik. Bedeutet: Eltern können ihre Mädchen und Jungs von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr beaufsichtigen lassen. Neu hinzukommen soll der Mittwoch. Der dritte und letzte Baustein, für den der Ausschuss sein Okay gab, betrifft die Buchung der einzelnen Programme. So will die Stadt die Vor- und Nachbetreuung voneinander entkoppeln, sodass der Nachwuchs auch nur vor Unterrichtsbeginn ab 7.30 Uhr beziehungsweise ausschließlich nach dem Schlussgong betreut werden kann. Schon jetzt steht es Eltern frei, die Anmeldungen auf einzelne Tage zu beschränken. „Ich denke, das ist für die Eltern auf jeden Fall ein Gewinn, und wir kommen vielen entgegen“, fasste Jan Trost zusammen.