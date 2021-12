Neueröffnung in Marbach Tüv Süd eröffnet neue Prüfstelle

Marbach - Ein neuer Standort, aber bewährte Dienstleistungen: Zum Start ins neue Jahr eröffnet Tüv Süd am 3. Januar eine neue Prüfstelle für Fahrzeugprüfungen aller Art in Marbach auf dem Gelände des Ford Autohauses Bühler. In der Region ist Tüv Süd bereits mit mehreren Service-Centern vertreten. Mit dem neuen Standort in der Rielingshäuser Straße 29 wird das Servicenetz nun erweitert. „Mit unserem neuen Standort setzen wir unsere Strategie der Dezentralisierung konsequent fort und kommen nun auch unseren Kunden im Großraum Ludwigsburg im Wortsinn entgegen“, sagt Markus Holl, Leiter Amtliche Tätigkeiten des Tüv Süd Marktgebietes Stuttgart und ergänzt: „Für nahezu jeden Auto- und Motorradfahrer in und um Marbach wird der Weg nun viel kürzer.”