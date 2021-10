Neuer Wolfsburg-Trainer Von 0 auf 100: Probleme und Chancen für Kohfeldt beim VfL

Die Baustellen: In den vergangenen Spielen wirkte die Wolfsburger Mannschaft zum Teil stark verunsichert. Selbst erfahrene Leistungsträger zeigten ungewohnte Schwächen. Zu vermeidbaren Abwehrfehlern und Abstimmungsschwierigkeiten bei gegnerischen Standards kamen Probleme in der Offensive. In neun Ligaspielen gelangen dem VfL trotz eigentlich großer Angriffsqualität nur neun Tore. Für die Ansprüche der Wolfsburger ist das zu wenig.