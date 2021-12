Neuer Vorstandschef des VfB Stuttgart Mit diesen Worten verabschiedet sich Alexander Wehrle beim 1. FC Köln

„E Jeföhl, dat verbingk, heißt es in der FC-Hymne und dieses vereinende Gefühl ist das, was mir der Club all die Jahre geschenkt hat und was mich auch in Zukunft immer mit dem FC verbinden wird“, sagte Wehrle: „In den neuneinhalb Jahren sind Köln und der FC zu meinem Zuhause geworden. Europa League, Abstieg, direkter Wiederaufstieg, das herausfordernde Management während der Corona-Krise – ich bin unheimlich dankbar für jeden einzelnen Tag am Geißbockheim.“