Neuer Trainer für Sonnenhof Großaspach Hans-Jürgen Boysen übernimmt die SG

Mit viel Fleiß und dem Wecken der Tugenden, welche die SG in den vergangenen Jahren erfolgreich machten, sollte es dann auch wieder in der Liga und im wfv-Pokal Erfolge nach sich ziehen, so der neue Trainer weiter. „Das sehe ich als meine Aufgabe an, und daran werden wir ab sofort hartnäckig arbeiten.“ Bereits am Mittwoch leitete der 62-Jährige, der in die Familie von SG-Gründungsmitglied Uli Ferber eingeheiratet ist, das Training. Offiziell vorgestellt wird er am Donnerstag.