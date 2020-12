Neuer Stadtplaner für Marbach Die Stadt in eine nachhaltige Zukunft führen

Neben dem Studium begann der Stuttgarter eine 20-Prozent-Stelle bei Baugemeinschaften Stuttgart, einer Initiative von sechs Stuttgarter Architekturbüros, die gemeinschaftliche Wohnprojekte abseits des herkömmlichen Standards realisieren. In seiner Bachelorarbeit analysierte Baldermann unter dem Motto „zehn Jahre plus“ vier Projekte. „Es ging in dieser empirischen Forschung darum zu schauen, wie sich die Wohnbauprojekte entwickelt haben.“ Unter anderem hat sich Baldermann mit dem Französischen Viertel in Tübingen beschäftigt. Nachdem die Franzosen Anfang der 1990er-Jahre die Kasernen in der Universitätsstadt verlassen hatten, kaufte die Kommune die Grundstücke, plante und erschloss das Baugebiet. Anschließend verkaufte sie die Bauplätze an Baugemeinschaften. „Hier wurde Pionierarbeit geleistet. Es wurden Spielräume für eine andere, nachhaltige Art der Stadtentwicklung geschaffen.“ In eher ländlich geprägten Gegenden habe sich der Quartiersgedanke noch nicht so durchgesetzt, weiß der neue Stadtplaner, doch er ist überzeugt davon, dass er ein wichtiger Eckpfeiler in der Zukunft sein wird. „Es geht darum, Wohnraum für jeden zu schaffen und, wenn möglich, Menschen auch zusammenzubringen.“ Im Februar wird Baldermann sein Bachelorzeugnis in den Händen halten. Im Januar steigt er mit der Einarbeitung auf dem Marbacher Bauamt ein. Im März wird aus der 50-Prozent-Stelle dann eine 100-Prozent-Stelle. Die künftigen Kollegen hat der Neue schon beim eintägigen Probearbeiten kennen gelernt. „Ich freu mich auf die Arbeit im Team mit ihnen“, sagt der 26-Jährige. Langeweile wird keine aufkommen, das ist Janus Baldermann bewusst. Viele Projekte sind angestoßen oder schon am Laufen. „Und wenn man so viele Projekte hat, dann ist eine Priorisierung enorm wichtig“, betont Baldermann, der an der Stadtplanung die Vielfalt an Arbeitsfeldern liebt. „Man gestaltet, organisiert, saniert. Es ist eine in die Zukunft gerichtete Arbeit. Man muss Neuein Teamplayer sein, weil man mit einer Vielfalt an Akteuren zu tun hat.“