Neuer Sipri-Bericht Es droht ein neues, atomares Wettrüsten

Diplomatische Prozesse liegen auf Eis

Friedensforscher schlagen also zurecht Alarm. Im Schatten des Ukraine-Krieges droht ein atomares Wettrüsten – obwohl der Einsatz solcher Waffen in absolut niemandes Interesse liegt. Doch über die Entwicklungen im Iran oder in China wird derzeit kaum gesprochen. Das ist fatal. Das Thema muss wieder auf die politische Agenda, festgefahrene diplomatische Prozesse müssen wiederbelebt werden, gerade jetzt. Gespräche und Verträge sind mitunter ein schwaches Instrument, doch sie sind das beste, was es auf internationaler Ebene gibt. Zu hoch ist das Risiko, das mit atomarem Aufrüsten – vermeintlich zur Abschreckung – einhergeht.