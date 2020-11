Neuer Senioren-Komplex Die große Lösung kommt schnell voran

Paulus selbst zeigte sich angetan, wie schnell sich das Projekt in Rielingshausen verwirklichen ließ. Im Sommer sei das Baugesuch eingereicht worden, am 2. September habe schon die Genehmigung vorgelegen. „Ich glaube, dass die Wohnanlage an dem Standort hier in der Ortsmitte sehr gut platziert ist und auch dem Bedarf entspricht“, sagte der Unternehmer. Davon zeigte sich auch der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel überzeugt. Erst habe man ein Altenheim bekommen, das kurz vor der Eröffnung steht. Nun folge der Komplex für Senioren. „Dabei ist uns 20 Jahre lang gesagt worden: Das hat in Rielingshausen keine Zukunft, so etwas brauchen wir nicht. Und jetzt sieht man, wie schnell sich die Zeiten ändern können“, meinte er.