Neuer Seelsorger in Benningen Lust auf eine selbstbewusste Gemeinde

Mit dabei eine Rolle gespielt habe auch, dass er schon als Siebenjähriger dem Posaunenchor der evangelischen Kirche in Murr beigetreten sei. So hat er, wie er sagt, „viele gute und warme Bilder von geteiltem christlichen Glauben“. Das sei auch nötig, denn in der Gesellschaft habe sich in den letzten Jahren viel verändert, und er ist überzeugt davon, dass es noch größere Veränderungen geben werde, als man sich dies vorstellen könne. Dass es im Hinblick auf die Ökumene in Rom „große Schritte“ gebe, glaubt er zwar nicht; aber in den Gemeinden vor Ort gebe es viele Möglichkeiten für ökumenische Projekte. Das sei auch in Gerabronn so gewesen.