Neuer Roman von Markus Orths Stan Laurel trifft im Jenseits Thomas von Aquin

Markus Orths rüttelt gern mit kühnen Versuchsanordnungen und bizarren Gedankenspielen an den Grundfesten unserer Logik. Gerade eben hat er in einem Kinderbuch „Luftpiraten“ beschrieben, die hoch über der Erde in wolkigen Luftlöchern hausen. Jetzt also treffen sich Stan und Tommie im Totenreich, an der Schwelle zwischen Seligkeit und Verdammnis. Geschickt verwebt Orths drei Erzählebenen: das physische Herumirren im Dunkeln, philosophisch-theologische Dispute über Gott und die Welt, schließlich Erinnerungen aus dem Leben von Komiker und Kleriker.