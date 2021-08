Neuer Rektor am HCG Felix Stadtfeld will gestalten

Die vergangenen vier Jahre war er Rektor am Gymnasium in der Glemsaue in Ditzingen mit rund 700 Schülern. In Beilstein ist alles ein bisschen größer: die Schülerzahl, das Kollegium, und es handelt sich um ein Gymnasium mit einem G-9-Zug, eine Variante, die bei den meisten Eltern eindeutig bevorzugt wird. Deshalb rechnet er mit einem weiteren Wachstum. Mit großen Schulen kennt er sich aus – vor Ditzingen unterrichtete er am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach mit über 2000 Lernenden. 2008 wurde er zum Fachberater in der Schulaufsicht für das Fach Ethik bestellt.