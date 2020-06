Neuer Polizeirevierleiter in Marbach „Die Bürger sollen sich sicher fühlen“

Was er sich wünscht? „Dass es keine zweite Pandemie-Welle gibt“, sagt Frank Bartel. Sein Ziel? „Dass sich die Bürger sicher fühlen. Sie sollen sich nicht scheuen, sich sofort bei der Polizei zu melden, wenn in der Nachbarschaft etwas komisch ist. Am Tag danach können wir damit nichts mehr anfangen.“ Bei Verkehrsüberwachungen will Bartel speziell ein Auge auf „dieses unsägliche Telefonieren am Steuer“ haben. Die Ablenkung sei immens, da habe er überhaupt kein Verständnis dafür. Zudem stehen für den Beginn der dunklen Jahreszeit wieder Vorträge und Maßnahmen zur Vorbeugung von Einbrüchen an.

Doch vor dem Winter will Frank Bartel auch die sonnige Jahreszeit noch genießen. Er radelt nämlich gern ein- bis zweimal pro Woche von seinem Zuhause in Untergruppenbach mit dem Pedelec nach Marbach. Gerne auch gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Mistele, der bislang den Polizeiposten Großbottwar leitete und ab 1. Juli Frank Bartels Stellvertreter in Marbach sein wird.