Neuer PlayStation Plus-Service Das sind Inhalte und Kosten

DSC Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart

In diesen fünf Punkten hat der VfB die Nase vor der Arminia

Der VfB Stuttgart tritt am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld an. Wir haben im Vorfeld in die Datenbanken geschaut und zeigen auf, wo der VfB in diesem Duell Vor- und Nachteile hat.